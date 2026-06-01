「年を越えて供給を確保できるメドがついた」石油の供給について、高市早苗総理はこう説明し、強気な姿勢を崩してこなかった。しかし、専門家の分析や市場のデータが示唆するのは、私たちの生活の根底を揺るがす「6月危機」の到来だ。電気代・ガス代の高騰、あらゆる生活物資の不足、物流の麻痺――コロナ禍を凌駕する未曽有の複合危機が、いま日本を襲おうとしている。日本の家計を襲う「トリプル値上げ」「電気代・ガス代につい