とことん嫌なヤツを演じて話題の大作映画からNHKの朝ドラまで、さまざまな作品に出演する俳優・唐沢寿明。医師や会社経営者、フィクサー、プライベートバンカーなどこれまで演じた役柄は幅広いが、「毒舌でエキセントリックなクイズ番組の司会者」は初めてだ。嵐の中、孤立した洋館で起こった殺人事件を解決できれば、100億円が手に入る――1年が過ぎようとする12月31日の夜に生放送され、全国民を熱狂の渦に巻き込む推理クイズ番