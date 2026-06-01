ハーゲンダッツ ジャパン株式会社から希望小売価格改定の発表があったのは、2025年11月のこと。2026年3月1日の出荷分から、現行325円（税抜き）のミニカップが345円になるとのことでした。他、クリスピーサンドやバーなど全商品が対象となりました。値上げが当然のような世の中とはいえ、嗜好品でもあるハーゲンダッツの値上げは、ある意味ショッキングな出来事だったのではないでしょうか。アイスクリームの中でも、価格が高めに