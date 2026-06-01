くりいぃむしちゅー上田晋也が司会を務める『上田と女が吠える夜』の派生番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（いずれも日本テレビ系）がゴールデン特番として放送される。これまで刺激的なテーマを扱ってきた同番組だけに、その内容に注目が集まっている。なぜ今ゴールデンに進出するのか？その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】普段とは違う表情を見せる野田聖子議員、辻元清美議員、