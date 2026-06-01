台風6号は明日2日(火)〜3日(水)にかけて、暴風域を伴ったまま九州から関東の南を東進する見込みです。太平洋側では非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。また、太平洋沿岸部は暴風が吹き荒れるでしょう。交通機関への影響に注意が必要です。台風6号今日1日は沖縄を直撃2日〜3日は九州から関東に接近台風6号は今日1日(月)午前7時には宮古島の東南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいる