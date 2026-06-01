モデルでタレントの貴島明日香がシェアしたプライベートのひとときに、ファンの心を和ませた。貴島は３１日に自身のインスタグラムを更新し「家族とぷらぷら散歩」とコメント。タンクトップにパーカーを羽織って美肩を披露し、テラスで頬をつき、端麗な横顔ショットをアップした。この投稿にファンからは「かわいい」「アンニュイ」「激烈に美しいです」「キレイ」などの声が寄せられている。