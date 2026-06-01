◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、６回途中で４安打無失点で、今季最多タイとなる１０奪三振の快投で今季５勝目の権利を持って降板した。本拠地ファンは総立ちとなって盛大な拍手を送った。初回には珍事が起きた。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワ