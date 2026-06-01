1970（昭和45）年の大阪万博跡地・万博記念公園内にある国立民族学博物館・通称「みんぱく」。儀礼や祭礼、信仰、衣食住に使われる用具などを通じて、世界の諸民族の生活と文化を体感できる博物館だ。その展示内容の多様性とボリュームは世界最大級の規模を誇り、見る者を圧倒する。数ある大阪の博物館の中でもラスボス感満載の「みんぱく」を紹介する。34・7万点の収蔵品「みんぱく」の正式名称は、大学共同利用機関法人 人間文化