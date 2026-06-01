東京随一の繁華街に怒声が響いたのは、5月16日未明のことだった。新宿・歌舞伎町の商業ビル前で複数の男らによる乱闘騒ぎが発生した。一部始終をとらえた動画がSNSやLINEなどの通信アプリを通じた裏社会のネットワークで拡散したが、現場では何が起きていたのか──。【写真を見る】1人が頭から血を流し重傷…路上で集団が殴る・蹴るなど、攻撃していた瞬間不穏な気配を漂わせながら小走りに歩道を駆ける数人の男たち。ビルの