「地下芸人の帝王」と呼ばれ、お笑い界で異彩を放ち続けるコンビ「虹の黄昏」（野沢ダイブ禁止・かまぼこ体育館）。芸歴20年超の二人は、テレビや賞レースとは異なる舞台で、数え切れないほどの芸人たちの栄枯盛衰を目撃してきた。天才、狂人、そして伝説――。地下の世界でしか見ることのできない“芸人の凄み”とは。今回は野沢ダイブ禁止による寄稿をお届けする。（構成・キンマサタカ）同期にはオリラジ、はんにゃ、トレンデ