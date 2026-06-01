伝説の名機が大空へ…「マーヴェリック法」の衝撃2026年は、伝説の大ヒット映画『トップガン』の公開から40年を迎える記念すべき年である。この節目に合わせ、5月13日から9日間限定で、1作目と2022年公開の2作目『トップガン マーヴェリック』が、劇場ーーしかもIMAXで同時上映された。世界中の航空ファンや映画ファンがたまらない時間を過ごしたばかりだが、ここへ来てアメリカから、さらに胸を熱くさせるニュースが飛び込んでき