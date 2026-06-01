突然ですが、「押忍」が何の略か知っていますか？武道の世界などでよく耳にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「おはようございます」でした！「押忍」は「おはようございます」を略した挨拶表現です。もともとは武道で使われてきた言葉で、「おはようございます」が縮まって「おす」へと変化したという説が有力になります。意味も「おはようございます」にとどまらず、返事や相槌、敬意の表明など、あらゆる場面で