あの岩波『世界』の伝説的連載「メディア批評」が、現代ビジネスで奇跡の復活！記念すべき200回目のテーマは、今まさに緊迫するイラン情勢。アメリカ・イスラエルの暴走、そして「NHKテヘラン支局長拘束」という衝撃の事態の裏で、一体何が起きているのか？激動の時代を生き抜くための視点を提示する、必読の渾身レポートをお届けする。子どもの目で見る私は中学生のとき、水俣病をはじめて全国に知らせたNHKの日本の素顔「奇病の