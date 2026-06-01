◇ア・リーグブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日ボルチモア）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が、前代未聞の負傷交代について言及した。敵地オリオールズ戦の6回の守備中に、右翼を守るへスス・サンチェス外野手（28）がプレーの合間に右翼席の少年とコミュニケーションを取ると、直後にそのファンがサンチェスに向かい野球ボールを投げ入れた。AP通信によると、少年ファンがサンチェスと