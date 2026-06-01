仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第21回「風雲！竹田城」が5月31日に放送された。新章となる「播磨攻略編」が幕を開け、倉悠貴演じる黒田官兵衛（小寺官兵衛）が初登場。菅田将暉演じる竹中半兵衛との“両兵衛対決”が繰り広げられ、SNSでも大きな話題を集めた。【公式が投稿】天才軍師同士の共演シーン大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に、