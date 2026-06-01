◇ナ・リーグドジャース―フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が31日（日本時間1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、メジャー自己最多タイの10奪三振と好投した。6―0の6回1死一塁でマウンドを降りる際には、5万677人の地元ファンからスタンディングオベーションを受けた。圧巻だったのは、コースぎりぎりを突いた2つの見逃し三振。両リーグト