【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】全選手が整列して花道＆盛大なスタンディングオベーション日本代表のDF吉田麻也の“交代シーン”が話題だ。2022年のW杯・カタール大会でもキャプテンを務めた功労者が先発に名を連ね、13分で退く際にはピッチに花道が作られた。サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立