単身赴任をしている旦那さんへの仕送り弁当を作る様子を収めた動画が16.5万回再生を超える反響を呼んだ。彩り豊かな美味しそうなお弁当には、「旦那さん羨ましいです」「愛情しかないですね！」「愛情たっぷりで疲れも吹っ飛ぶ」「なんか涙出ちったよ」などとコメントが寄せられた。お弁当を通した夫婦の絆や想いについて、投稿者に話を聞いた。【写真】11個の容器につめられていくおかずは圧巻…！「仕送りおかず弁当」◆「ごは