＜天気＞台風6号が沖縄へ近づきます。1日（月）夕方〜夜にかけて、沖縄本島へ最も接近する見込みです。暴風や大雨による災害に警戒してください。危険を感じた時には、迷うことなく、明るいうちに安全なところへ避難してください。九州と四国は、午後になると次第に雨が降りだします。中国地方は日中は晴れますが、夜は雨が降りだしそうです。近畿〜北海道は晴れるでしょう。にわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。＜日中の気温