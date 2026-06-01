国土交通省の調査によると、管理会社を入れずに住民たちだけで運営を行う「自主管理マンション」は、全国でわずか5〜6％程度まで減少しています。管理費が安く済むメリットがある一方で、一部の人物による“ブラックボックス化”の温床になりやすいというリスクもあります。築50年以上の古いマンションを相続した千葉県在住のAさん（50代・女性）も、そんな自主管理の闇に飲み込まれた一人でした。突然突きつけられた「500万円超」