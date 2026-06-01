「老後の資金が不安。でも何から始めればいいかわからない……」と悩むだけで行動に結びつかないまま、あっという間に時間が過ぎてしまうケースは少なくありません。しかし、もし早くから始めていれば、「老後2,000万円問題」が解決していた可能性さえある投資が存在するのです。本記事では、生方 正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』（WAVE出版）より一部を抜粋・