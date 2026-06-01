歌手、タレントのアグネス・チャンさん（70）がインスタグラムを更新。若々しさ全開の近影を披露している。【写真】アグネス・チャン70歳短パン＆ハツラツ表情にくぎ付け！アグネスさんは「今日はとっても良い天気。スタンフォード大学に来て、原稿を書いてました。校内で写真を撮りましたよ」とコメントし、写真をアップ。母校を訪れたアグネスさんは、ブラウンをベースにした短めのチノパンコーデに身を包み、まるで学生のよう