2026年2月に放送開始50周年を迎えた黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）。6月2日放送分では「2026年 上半期傑作選」と題して、今年の上半期の名場面が紹介されます。【写真】梅沢富美男さんの唯一の友人とは50周年のお祝いに、華麗な女形で踊りを披露してくれた梅沢富美男さんにとって、芸能界で唯一の友人という研ナオコさんとの関係は…。名取裕子さんは、スタジオで特技のマジックを披露