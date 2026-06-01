出社回帰の傾向があるとはいえ、働き方の制度として定着してきた「フルリモート」ですが、毎日快適に自宅でお仕事をするためには環境を整える必要があります。【写真】静かなマンションだと思っていたけれど…そんなフルリモートに「向かない家」、思わぬ落とし穴に気づいてしまった方々のお話を伺ってきました。「静かなマンション」と思っていたけれどAさん（関東在住、20代、会社員）はIT企業にお勤めのエンジニアです。前職で