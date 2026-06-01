「共感は脆弱性攻撃である」――。イーロン・マスクはなぜ、そこまで“共感”を敵視するのか。彼の発言を追うと、「人間は簡単にプログラムされるNPCであり、移民問題すら“バグ除去”として処理すべきだ」という、冷酷な世界観が浮かび上がる。DOGEで進められたデータ統合と移民排斥政策の背景には、AI時代特有の危険思想があった。 【画像】『マスキズム 新たな独占の時代』 「共感させようとするのは、