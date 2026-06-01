＜リゾートトラスト レディス最終日◇31日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞ツアー初優勝を目指す25歳の政田夢乃が、最終日に大きな見せ場を作った。8番パー3でホールインワンを達成。副賞として賞金800万円を獲得し、「すごくうれしいです。オフに家族旅行に行こうと思っていたので、それに使いたいと思います」と笑顔を見せた。〈連続写真〉小柄だけど飛ぶんですスイングのポイントは“おへ