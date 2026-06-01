＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」の前哨戦が終了した。セリーヌ・ビュティエ（フランス）が6バーディ・1ボギーの「66」と伸ばし、トータル9アンダーで逆転。2023年「メイバンク選手権」以来となる通算7勝目を挙げた。【写真】日本の全米前哨戦はPO決着トータル8アンダー・2位にアルピチャヤ・ユボル（タイ）、トータル7アンダ