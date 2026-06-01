女子FA杯で優勝し、トロフィーを掲げて喜ぶ長谷川唯（左）＝5月31日、ロンドン（アクションイメージズ・ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカー女子のイングランド協会（FA）カップは5月31日、ロンドンのウェンブリー競技場で決勝が行われ、長谷川唯、山下杏也加、藤野あおばの所属するマンチェスター・シティーが南萌華らのブライトンに4―0で勝ち、6季ぶり4度目の優勝を果たした。リーグ戦と合わせた国内2冠を達成した。