笑顔で調整するロッキーズ・菅野＝5月、ロサンゼルス（共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、2日午後6時38分（日本時間3日午前10時38分）開始の敵地でのエンゼルス戦に決まった。球団が5月31日に発表した。中5日での先発。今季は11試合に投げて4勝4敗、防御率4.01を記録している。（共同）