毎週火曜深夜に放送中の日本テレビ系バラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』が、初のゴールデンタイム進出。きょう1日(21:00〜)の放送では、「ルッキズム」ブロックに、市井紗耶香、犬山紙子、齊藤京子、バービー、ホラン千秋、LiLiCoが出演。さらに、スペシャルゲストの溝端淳平、上田晋也、大久保佳代子、いとうあさこ、ファーストサマーウイカとともに、“美しくないと価値がない?”という社会に広がる価値観について語り