毎週火曜深夜に放送中の日本テレビ系バラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』が、初のゴールデンタイム進出。きょう1日(21:00〜)の放送では、「女性政治家のリアル」ブロックに衆議院議員の野田聖子氏、参議院議員の辻元清美氏、蓮舫氏、伊藤孝恵氏の4人が集結する。「政治家って聞くと、男性のイメージ」「プライベートはなさそう。色々犠牲にしないと」「良い事をしてもニュースにならず、悪い事が切り取られ大変そう」「セ