●第12位〜第9位 金運を味方につけたいあなたへ──6月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、6月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。○第12位 射手座 あなただけでがんばるときから卒業。信頼できる人とのつながりが未来を変えていきます。対人関係が活発になるのは朗報。ですが、その分契約や大きなお金の