MBCから台風情報をお伝えします。 奄美市名瀬、この時間はまだ風は強くないようですが、奄美地方の早い所ではきょう1日の夕方から風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 現在の雲の様子をご覧ください。 こちらは台風の中心付近に目が見えています。その北側にある雲が県外に広がっています。 奄美地方の東には梅雨前線も延びています。 台風の情報です。 台風6号は午前5時には沖縄の宮古島の