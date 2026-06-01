「右のOBには絶対に入れたくない」「あの池だけは避けよう」--そう強く意識した時に限って、ボールは吸い込まれるようにそこへ飛んでいく。 ゴルファーなら誰しも経験するこの現象の裏には、ある明確な理由が存在しました。 今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、その理由をご紹介します。 恐怖が「スイングを縮ませる」最大の原因 コースに