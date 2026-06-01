【「回さない」BASICメソッド】当たり前のようで当たり前でない 飛ばす前に覚えること 理論や理屈を積み上げる前に、皆さんにまず立ち返っていただきたいことがあります。ゴルフはその難しさゆえに、つい複雑に考えがちですが、本来の本質は極めてシンプルです。「目の前にある動かないボールを、自分の狙う方向へ打って運ぶ」。ただ、それだけのことなのです。 しかし、多くの方がこのシンプルさ