10年後には小学生の6割が視力不良になる危機 現代の子どもたちの視力低下は、もはや「国家的な視力不良の危機」と言えるレベルにまで達しています。 本書の著者である平賀博士の指摘によれば、最新のデータでは高校生の約7割が近視などの視力不良を抱えており、過去最高を記録しました。 小学生でも約半数、中学生では6割5分が視力1.0未満という深刻な状況です。 このまま放置すれば、10年後には小学6年生の6割、中