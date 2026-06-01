アプローチでダフリ/トップ/シャンクを生んでしまう原因とは 左手タイプは左ワキ右手タイプは右ヒジを固定してスイング アプローチのスイングはパッティングの次にスイングの振り幅が小さく、スピードがゆっくりです。 これがどういう弊害を招きやすいかというと、振り幅の小さいスイングの場合は器用な手先の神経に頼ってしまいやすく、小手先だけの動きでボールに当てにいくようなスイングになり