子育て中の「困った」は子ども脳疲労のサインかも 子どもが不機嫌になったり、怠けたりするのは、性格や甘えからではなく脳の疲れが原因かもしれません。日常にあらわれる不調のサインを見過ごさないよう、まずは子ども脳疲労への理解を深めましょう。 子どもの「困った行動」には必ず理由がある いつもダラダラしている、宿題にすぐ取りかからない、少し声をかけただけで不機嫌になる。そんな様子を見ると、「どうして