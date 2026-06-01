2026年4月11日、ドナルド・トランプ米大統領はマイアミにいた。ケージサイドに座り、世界最高峰の総合格闘技団体UFCの試合に見入っていた。その隣にいたのは、彼の長年の友人であり、UFCを巨大スポーツ帝国へと押し上げたデイナ・ホワイト（Dana White）である。その数カ月後、6月14日（日本時間15日）にUFCは米国建国250周年を記念する大会「Freedom 250」を、ホワイトハウス南庭で開催する。国家権力の象徴である場所に、血と歓