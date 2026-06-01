福岡市東区の和白干潟には、200種類以上の生き物が住んでいます。この和白干潟で、生き物たちの“引っ越し”が行われました。 ■子ども「いるいる。カニ。見て。」「イボニシ。イボニシの粘液だ。」福岡市東区の和白干潟には5月17日、市民団体のメンバーやボランティアらおよそ40人が集まり、干潟に暮らす生き物の“引っ越し”が行われました。■ウエットランドフォーラム・松本悟さん「きょう、皆さんにやっても