イスラエルがレバノン地上攻撃拡大、南部要衝を26年ぶりに掌握 イスラエルは週末、レバノンへの地上攻撃を拡大し四半世紀で最大規模の侵攻を行った。 ネタニヤフ首相が軍に対しレバノン侵略の拡大を指示。イスラエル国防相は、国防軍（IDF）がレバノン南部の都市ナバティエ近郊の歴史的建造物であるボーフォート城にイスラエルの国旗を掲げたとの声明を発表した。イスラエルが要衝「ボーフォート城