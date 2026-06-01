トランプ米大統領イラン合意を急ぐつもりはない トランプ米大統領はイラン合意を急ぐつもりはないとしている。 トランプ氏は、素晴らしい合意を結ぶつもりだが、満足のいく内容でなければ戻って軍事的に決着をつけるだけだと述べた。 ガソリン価格が急落するから、合意を急いでいると言いたいところだが、急いでもいい合意は結べない。