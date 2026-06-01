米イランの駆け引きは数日間続く可能性、トランプ氏が覚書の修正を要請 トランプ米大統領は交渉団がイラン側と合意した協定に対し、いくつかの修正を求めた。米政府当局者の話としてアクシオスが報じている。 米イランの駆け引きは数日間続く可能性があるという。もしかしたら1週間、あるいは長くなるかもしれない。イランはメールも使っていないため、回答が返ってくるまで3日かかる。 トランプ氏は核計画は自身の