イランも和平合意案を修正へ、双方が最終的に拒否し合意崩壊の可能性も トランプ氏が米交渉団に対し、イラン側と合意した協定の一部修正を求めていると報じられているが、イラン側も覚書に修正を加える予定だとタスニム通信が報じている。 イランは米国が提案した文書に対して独自の修正案を提出する予定。また、合意に至らない場合のあらゆる事態にも万全の備えをしている。米イラン双方から修正案が提案され、双方が最終的