阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神のドラフト１位の立石正広の交流戦での打撃を振り返った。５試合連続安打の華々しいデビューから一転、日本ハム戦は３試合連続ノーヒットに抑えられるなど、６試合で２４打数３安打の打率１割２分５厘。「伊藤（大海）投手に崩されたね」と、交流戦の初戦で日本ハムのエースに力負けして、リズムが崩れたと分析。それでも「打席で（伊藤の