◆米大リーグアストロズ０―２ブルワーズ（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズ・今井達也投手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・ブルワーズ戦で先発登板。メジャー自己最多の１１０球を投げ、６回３安打２失点、５奪三振の好投を見せて２試合連続でクオリティースタート（ＱＳ）をクリアした。最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）もマークしたが、味方の援護に恵まれず３敗目（２