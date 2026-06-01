「来年百姓」──。それはどんな壁にぶつかっても「来年こそは」と農家を奮い立たせる言葉だ。【映像】大量発生した規格外品「双子果」（複数カット）山形県は5月21日、今年のさくらんぼの予想収穫量について、3年ぶりに1万トンを超えると発表し、不作からの脱却の可能性を示した。しかし、一部の農家では紅秀峰や、やまがた紅王は安定して着果したものの、佐藤錦に関しては園地や木によってバラつきがあるという。2年連続で