義父のひと声で結婚式場が変わり、気づけば同居まで決まっていた絵梨花さん。夫を信じてなんとか受け入れてきたのですが…。育児の悩みをそっと打ち明けただけなのに、義母を巻き込んだ毎日の食事会が始まってしまいました。夫に悪気はないのかもしれませんが、これはちょっとやりすぎな予感がしますよね…。絵梨花さんのストレスはじわじわと積み重なっていて、このあとどんな展開が待っているのでしょうか？>>【まんが】義両親の