お笑いコンビ・エルフの荒川が、1日までに自身のインスタグラムを更新。“激変ショット”を公開した。【写真】めっちゃかわいい！エルフ荒川“激変ショット”公開荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日そばかすメイク初めて！しかも裸眼!!中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました。大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても「まぁこのお洋服お二人が選んだくれた