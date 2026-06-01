◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ最終日（2026年5月31日テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、トップと3打差の5位から逆転優勝を目指した松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、3ボギーの71と伸ばせず、通算8アンダーの13位で大会を終えた。3打差を追い掛けてスタートしたが、3番、4番とパーオンを逃して連続ボギーを叩き、序盤でつまずいた。6番でカラーから6メ